In Sicilia leggero aumento dei contagi, ma con più tamponi. Trentasei le persone decedute.

Aumento della curva del contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore ma a fronte di un aumento del numero dei tamponi (23.579) . in base al report del Ministero della Salute i positivi al Covid nell’Isola sono stati 970 con 36 persone decedute.

Per quanto riguarda i casi di positività distribuiti tra le 9 provincie siciliani, a Catania sono stati 188, a Palermo 308, a Messina 104, a Trapani 162, a Siracusa 84, a Ragusa 14, a Caltanissetta 36, ad Agrigento 72 e ad Enna 2. Il tasso di positività s’è attestato al 4.1%.

Da quando è scoppiata la pandemia in Sicilia sono risultate contagiate 131.607 persone. Al momento sono positive 47.479 persone, di cui 45.815 in isolamento domiciliare, 1.435 ricoverati in regime ordinario e 229 in terapia intensiva. I guariti sono 80.832.