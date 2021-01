Ernesto Torregrossa vicinissimo alla Sampdoria.

Ernesto Torregrossa è ormai vicinissimo alla Sampdoria. E’ attesa l’ufficialità del club, ma da Genova danno per concluso il prestito con diritto di riscatto di Ernesto che, dunque, con ogni probabilità sarà un nuovo attaccante della Sampdoria. Il giocatore nato a San Cataldo (che nelle scorse settimane era stato seguito anche dal Bologna) sta effettuando in questi istanti le visite mediche di routine prima di passare alle firme sul contratto con il club blucerchiato: l’avventura con la maglia della Sampdoria sta per cominciare.

L’attaccante sancataldese, che nelle ultime stagioni ha militato nelle fila del Brescia, è dunque in arrivo nella società blucerchiata dopo una trattativa che sarebbe stata chiusa nella notte.

Il figlio d’arte in questo modo torna in serie A con la Sampdoria. Un ritorno importante per lui che, la passata stagione, aveva dimostrato di poter recitare un ruolo di primo piano anche nella massima serie calcistica.

L’operazione, secondo quanto riportato dai siti di calcio mercato, dovrebbe portare nella casse del Brescia 6 milioni più uno di bonus. L’attaccante sancataldese, fin qui, in questa prima parte di stagione con il Brescia ha registrato 12 presenze e 5 gol. Ora per Torregrossa è pronto al ritorno in Serie A dove avrà modo di confermare le sue potenzialità giù messe in bella evidenza la scorsa stagione sempre con la maglia delle “rondinelle”.