Nel giugno del 2014 la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi). Identifica quattro “pattumiere nucleali” in Sicilia (Trapani, a Calatafimi-Segesta, nelle Madonie (fra Castellana Sicula e Petralia Sottana) e a Butera. In pochi sono a conoscenza di questo piano che prevede la localizzazione di 67 siti in ambito nazionale che coinvolge solo sette regioni tra cui la Sicilia.