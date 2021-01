Covid. Nelle ultime 24 ore in Italia scende il numero dei positivi. Sicilia prima per numero di positivi.

In Italia nelle ultime 24 ore sono state 8.824 le persone risultate positive al Covid. E’ quanto emerge dalla lettura del bollettino giornaliero del ministero della Salute.

Le vittime in queste ultime 24 ore sono complessivamente 377. C’è da dire che, rispetto a ieri, il numero dei positivi è sceso da 12.415 a 8824, mentre il numero di decessi è stato lo stesso, 377. Complessivamente nella Penisola il totale dei casi di persone positive al Covid è di 2.390.101, con 82.554 persone decedute. Sempre dalla lettura del report del Ministero della Salute, emerge che le persone al momento positive sono 547.058. Le persone guarite, complessivamente, sono 1.760.489 (+14.763), mentre quelle in isolamento domiciliare sono 521.630.

In Italia si registra un aumento di 41 pazienti ricoverati in più in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore con un totale di 142. Complessivamente in rianimazione in Italia sono 2.544 le persone ricoverate. Le persone ricoverate in malattie infettive, infine, sono in aumento 127 in più per un totale di 22.884.

La Sicilia nelle ultime 24 ore è la prima Regione in Italia per numero di casi con 1.278, seguono Lombardia 1.189, Emilia Romagna 1.153, Veneto 998, Lazio 872, Campania 714. In coda la Basilicata con 7 casi.