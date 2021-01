Covid in Sicilia: 1230 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 1.230 i nuovi casi di coronavirus registrati in SICILIA tra ieri e oggi. Il dato emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero dei tamponi antigenici e molecolari effettuati tra ieri e oggi e’ di 21.609. Sull’Isola le ultime 24 ore sono stati segnati anche da 28 decessi e 1.011 guarigioni. Dopo il calo nel numero complessivo degli attuali contagiati registrato ieri rispetto alle 24 ore precedenti, oggi il dato torna a salire: al momento sull’Isola si contano 46.898 positivi, 191 piu’ di ieri. I deceduti sono 3.129, 28 in piu’ rispetto a ieri. La provincia con l’incremento maggiore di casi tra ieri e oggi e’ Palermo: 459. I pazienti ricoverati in regime ordinario sono 1.436, mentre nelle terapie intensive e sub-intensive ci sono 221 persone.