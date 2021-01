Covid: in Sicilia 1.435 nuovi contagi e 36 morti, oggi è la quinta regione d’Italia per contagi

Sono 1.435 i nuovi casi Covid in Sicilia (ieri erano stati 1.692) e i positivi attuali salgono a 38.705: 1.228 ricoverati con sintomi, 196 in terapia intensiva (17 del giorno), +2, e 37.281 in isolamento domiciliare. Sono 2.629 i deceduti, 36 in piu’. I casi totali assommano a 102.641, i dimessi guariti a 61.307 (+433). Per numero di nuovi contagi la Sicilia si piazza al quinto posto (ieri era al quarto) dopo Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Sono stati 8.572 i tamponi effettuati.