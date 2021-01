Coronavirus: 7 regioni oltre soglia saturazione posti letto. La Sicilia non rischia sovraccarico

A proposito dei tassi di saturazione dei posti letto in terapia intensiva e di area non critica al 19 gennaio, le soglie del 30% e del 40% sono individuate dal decreto ministeriale del 30/4/2020 come quelle oltre le quali c’è un sovraccarico rispettivamente per la terapia intensiva e per l’area non critica. Al 19 gennaio scorso, sette regioni (Puglia, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento) hanno superato sia la soglia relativa al tasso di saturazione dei posti letto in terapia intensiva che quella relativa al tasso di saturazione dei posti letto in area non critica, con la più elevata pressione nella Provincia autonoma di Trento sia per tasso di saturazione in area non critica che per tasso di saturazione delle terapie intensive. Liguria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Toscana, Campania, Calabria, Basilicata e Valle d’Aosta non sono a rischio di sovraccarico in nessuna delle due aree oggetto di valutazione. È quanto emerso dalla 36esima puntata dell’Instant Report Covid-19 – una iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello nazionale.In base al monitoraggio sui nuovi ingressi settimanali in terapia intensiva di positivi al coronavirus, per 100.000 abitanti, invece, il valore medio registrato nel contesto italiano è pari a 1,87. Le regioni che hanno evidenziato più ingressi nel setting assistenziale della terapia intensiva durante l’ultima settimana sono il Veneto (4,26), la P.A di Trento (3,85) e il Friuli-Venezia Giulia (3,23).