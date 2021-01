Caltanissetta, domenica arriva la Befana arriva nel quartiere Provvidenza – San Giuseppe

Domenica 10 gennaio 2021, alle ore 11.00, arriverà “La Befana nel Quartiere” Provvidenza – San Giuseppe.

Un’iniziativa promossa dal comitato di Quartiere in collaborazione con Automotoclub Storico Italiano Asi SOLIDALE e MOVI Caltanissetta.

L’appuntamento, per la consegna di doni e pacchi con generi alimentari raccolti durante il mese di dicembre, è alle ore 11:00 al viale regina Margherita.

A trasformarsi in “assistenti” della Befana saranno presenti i volontari del comitato di quartiere in collaborazione con i volontari della Fondazione Ebbene e de La Salute Cooperativa Sociale.

L’iniziativa assume una granda importanza per gli organizzatori, in periodo di emergenza e di sacrifici come quello che stiamo affrontando

“E’ necessario che azioni semplici di prossimità raggiungano quante più persone possibili, nel quartiere e non solo – hanno commentato gli organizzatori -. La solidarietà, la voglia di condivisione e la capacità generativa del volontariato saranno i principi cardine che guideranno l’azione del comitato di quartiere nel 2021”.