Butera. Approvato in Giunta progetto esecutivo per riqualificazione del Cine Teatro “Don Giulio Scuvera”.

BUTERA. La Giunta ha approvato il progetto per la riqualificazione e ristrutturazione del Cine Teatro dei Normanni “Don Giulio Scuvera”. L’obiettivo è farne farne un centro propulsore per la cultura a livello anche comprensoriale. Il progetto è stato già finanziato dalla Regione per 225.520,50 euro.

L’amministrazione comunale ha ora approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di 225.520,50 euro, di cui 139.107,23 euro per lavori a base d’asta, 4.879,74 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e 46.337,53 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. La struttura, in base a quanto prevede il progetto, sarà di tipo polivalente e pertanto potrà essere utilizzata, oltre che per convegni, anche per attività teatrali e auditorium.

Previsti interventi di ristrutturazione, restauro, ammodernamento e messa a norma, oltre all’acquisto di attrezzature tecnologiche. Una volta approvato il progetto esecutivo, potrà essere avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori al fine di migliorare una struttura che costituisce un valore aggiunto importante per la comunità buterese. I progettisti sono l’arch. Pietro Calì e l’arch. Flavia Miraglia dell’Ufficio tecnico comunale con supporto esterno dell’arch. Giuseppe Bellavia; responsabile unico del procedimento è l’arch. Maria Rosa Palmeri, mentre a farle da supporto è la dipendente Daniela Gemma Guzzardella, entrambi componenti dell’ufficio tecnico.