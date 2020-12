E’ stato smarrito Sam, un labrador cane guida, in Contrada Bifaria, tra Caltanissetta e San Cataldo. Ogni segnalazione si potrebbe rivelare preziosa per ritrovarlo: chiunque lo veda contatti il numero 3805115118

Trattasi di cane guida per non vedente. Situazione delicata stante che il cane ha anche una grave patologia per cui necessita di terapia.