San Cataldo. Sanificata la villetta di Cristo Re da “Cittadinanza Attiva”.

SAN CATALDO. Un piccolo gesto per la città. E’ quello che ha fatto Cittadinanza attiva con la disinfezione della villetta comunale Cristo Re. In questi giorni, dunque, “Cittadinanza Attiva” si è mobilitata per sanificare la villetta Cristo Re che si trova nell’omonimo quartiere.

Il progetto nel suo insieme prevede la disinfezione di tutte le villette, parchi e giardini della città di San Cataldo, volta a garantire un ambiente salubre per tutti i cittadini sancataldesi che in questo periodo di emergenza usufruiscono degli spazi pubblici cittadini.

La disinfezione degli ambienti è avvenuta con mezzi messi a disposizione gratuitamente da una ditta specializzata, con l’impiego di un prodotto disinfettante-virucida, registrato come presidio medico chirurgico dal Ministero della Salute e certificato dalla Comunità Europea.

“Il gruppo Cittadinanza Attiva – si legge in una nota – vuol fare la sua parte con tutti i mezzi possibili per il bene di San Cataldo, per la tutela della salute dei cittadini e per il benessere della comunità”.