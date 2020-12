San Cataldo. Per Natale a Piazzo Carano – Sant’Anna niente luminarie ma luci accese nelle proprie case.

SAN CATALDO. Quest’anno le luminarie il quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna li accenderà nelle proprie case. Si tratta di una iniziativa pensata dal presidente Vincenzo Siracusa.

Il titolo è “Accendi una luce a casa tua”: “Anziché le luminarie artistiche, saranno fatti dei pacchi spesa per tutta la città. Dico la città, perché il quartiere seppur distante fa parte della città”.

In questo modo, secondo il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano – Sat’Anna, “il quartiere, diventa solidale, accendendo le luminarie di tante famiglie. Ho assicurato il presepe monumentale in via Aldo Moro, così le luminarie dinanzi la chiesa di Sant’Anna. Il resto consumistico lo reputo oggi in piena emergenza superfluo”.