San Cataldo. Gran successo per l’iniziativa “Un giocattolo per un sorriso”.

SAN CATALDO. Grande successo per l’iniziativa “Un Giocattolo per un sorriso”, grazie alla bontà dei Sancataldesi sono stati raccolti centinaia di regali sia nuovi che usati.

Tantissimi i ringraziamenti e complimenti fatti agli organizzatori Michele Falzone dell’associazione “Un Gesto per un sorriso” e Claudio Lipari amministratore del gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme”, tra i ringraziamenti arrivano anche quelli dei commercianti che hanno avuto la possibilità di vendere più giocattoli grazie a questa iniziativa.

Per l’occasione è stata allestita la “casa di Babbo Natale”, un locale trasformato in un meraviglioso mondo per bambini, sommerso di giocattoli e di allestimenti natalizi. Era presente anche Babbo Natale, Giuseppe Carrubba, che si è prestato per accogliere i bambini per donargli i regali e fare la foto ricordo stampata in tempo reale.

Nessun disguido, anzi, organizzazione impeccabile, nessun bambino è rimasto senza regalo, sono andati via soddisfatti e molto felici di aver ricevuto il loro dono natalizio.

Gli organizzatori ci tengono a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, un ringraziamento speciale va alle maestre che hanno coinvolto i propri alunni nella realizzazione dei pensierini artigianali, grazie ai volontari che ognuno con le proprie competenze e con il proprio tempo libero hanno dedicato del tempo in questo progetto trasformando un locale commerciale nel villaggio di Babbo Natale che ha incantato sia i bambini ma anche gli adulti.

Anche i bambini dei detenuti del carcere quest’anno riceveranno un regalo di Natale, gli organizzatori infatti hanno donato i giocattoli necessari che saranno distribuiti ai detenuti e che consegneranno ai propri figli durante il colloquio con i familiari.

Claudio Lipari ne approfitta per ringraziare i 5800 membri presenti sul gruppo di sua creazione “San Cataldo ripartiamo insieme” per supportare costantemente tutte queste iniziative benefiche, questo non solo è un miracolo natalizio ma la prova concreta che facendo squadra e pensando in grande si possono realizzare grandi progetti. Sono bastati solo tre giorni per raccogliere tutti i regali che servivano e questo è il grande risultato di tanti mesi di stare vicino alle persone più deboli che ha sensibilizzato gran parte dei cittadini Sancataldesi a stare uniti e fare squadra.

Michele Falzone: “grazie a tutti coloro che hanno dato ancora prova di fiducia e sostegno nei confronti della nostra associazione, questa iniziativa dimostra che l’unione fa la forza. Spero di continuare a organizzare attività verso i più bisognosi per poter regalare tanti sorrisi. Auguro buon natale a tutti con l’augurio di vivere un 2021 sereno”.