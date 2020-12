Rassegna Stampa. Caltanissetta: un nuovo murales nell’ex scuola Capuana alla Saccara

Sono state avviate altre iniziative per la riqualificazione dell’antico quartiere “Saccara” con la continuazione del progetto “Io sono Saccara” già avviato nella via Cassetti del quartiere che, tenendo conto dell’esperienza acquisita con il concorso “Balconi fioriti”, è stata già arredata con vasi di terracotta donati dal Lions Club nei quali sono state interrate piante da fiori ed è stata così abbellita e letteralmente trasformata in “via fiorita”.

Le nuove iniziative sono state varate dal Comune che per fare meglio comprendere la trasformazione della via Cassetti ha evidenziato nel provvedimento adottato che “la via Cassetti è attigua alla via San Calogero dove, all’angolo retrostante la ex scuola “Capuana” c’è da anni una discarica a cielo aperto che suscita amarezza e sconforto negli stessi abitanti”ma che non è riuscito ad eliminare.

Il Comune ha ora pensato di realizzare nel quartiere “Saccara” un grande murales coinvolgendo i residenti.

Il murales sarà realizzato nella parete esterna dell’ex scuola media “Luigi Capuana” e vi saranno raffigurati i ritratti degli stessi cittadini che li dipingeranno aiutati da un artista.

Inoltre il fotografo Ettore Garozzo racconterà con la sua fotocamera la vita e i personaggi del quartiere.

Per realizzare le sue nuove iniziative il Comune ha affidato l’incarico all’artista Carlo Sillitti che dovrà anche riportare su altre 10 saracinesche stralci di opere letterarie di autori siciliani allo scopo di “convertire così il metallo in pagine di libri”.

Carlo Sillitti ha già realizzato lo stesso lavoro sulle saracinesche abbassate di negozi chiusi da tempo di Corso Umberto I. Ora cercherà altre saracinesche abbassate di altri negozi chiusi che sarebbe bene pensare di farli riaprire per contribuire a fare rivivere il centro storico e creare nuovi posti di lavoro e invece saranno mantenuti con le saracinesche abbassate. (Leggi l’articolo completo: Caltanissetta, una biblioteca a cielo aperto: 53 saracinesche per far emergere “la nostra bellezza”)