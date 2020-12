Mussomeli, manutenzione nelle scuole con nuova caldaia a metano

MUSSOMELI – Ieri mattina, il primo cittadino Catania – insieme all’assessore al ramo Jessica Valenza – ha effettuato un sopralluogo presso la scuola di Via Madonna di Fatima al fine di verificare l’entrata in esercizio ed il funzionamento della nuova caldaia a metano.

“Dopo un decennio, ha commentato Catania – la mia Amministrazione ha provveduto alla sostituzione delle vecchie caldaie a gasolio presenti nelle scuole di Viale Peppe Sorce e Via Madonna di Fatima con nuove caldaie a metano più efficienti e performanti, con un investimento di circa 40 mila euro. Questa scelta amministrativa – prosegue il primo cittadino – ci consentirà di raggiungere alcuni importanti obiettivi: 1) Ammodernare l’impianto di riscaldamento ormai vetusto (queste caldaie che andiamo a sostituire sono presenti da più di 15 anni); 2) Ottenere un risparmio notevole sui costi di gestione e sulle casse comunali (le nuove caldaie ci consentiranno: a) di risparmiare sul costo di acquisto del carburante e b) di risparmiare sui costi di manutenzione) a beneficio dei nostri cittadini;

3) Dare una mano al nostro ambiente (sostituendo l’inquinante combustibile fossile con il meno inquinante metano); 4) Rende più confortevole l’ambiente di studio dei nostri piccoli alunni.

Da venerdì l’impianto di riscaldamento di Via Madonna di Fatima è entrato perfettamente in funzione, mentre da domani entrerà in funzione anche l’impianto di Viale Peppe Sorce”.