Mussomeli. Lavori di riqualificazione al collegio di Maria

“Finiamo l’anno così come lo abbiamo iniziato: con la firma dell’ennesimo contratto per l’avvio dei lavori di riqualificazione del collegio di Maria – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Catania -. “Questo lavoro, finanziato dall’assessorato regionale alle infrastrutture per un importo di 800 mila euro (tra lavori, IVA e competenze) permetterà:

1) di riqualificare un altro immobile del nostro centro storico;

2) di mettere in circolo risorse pubbliche per alimentare la nostra micro-economia locale;

3) di creare nuove opportunità lavorative per coloro che saranno impegnati negli interventi.

Continuiamo, senza sosta, a lavorare per migliorare la nostra comunità”