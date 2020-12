Il pallone racconta: Cristiano Ronaldo batte Messi, Lazio ok

Impresa riuscita. La Juventus espugna il Camp Nou con un clamoroso 3-0 e mette così a segno un colpo incredibile, ben più grande del “semplice” primo posto nel girone. Imporsi con un risultato del genere in uno dei campi più prestigiosi del mondo, infatti, resterà negli annali e, forse, darà alla creatura di Pirlo la spinta decisiva per il proseguo della stagione, in campionato e in Champions.

A completare il grande martedì calcistico anche la Lazio, qualificatasi agli ottavi dopo 20 anni di astinenza: il 2-2 sul Club Brugge, con tanto di brividi nel recupero, non è certo il massimo della vita, il pass per continuare a sognare in Europa invece sì.