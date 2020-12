Euroform, consegnati Ipad agli studenti di Caltanissetta e San Cataldo: didattica digitale nella scuola dei mestieri

La Scuola Professionale dei Mestieri Euroform affronta la didattica con lo sguardo rivolto verso l’innovazione e consegna un Ipad Apple personale ai propri studenti della sede di Caltanissetta e San Cataldo.

Un investimento fortemente voluto dall’Istituto scolastico che ha stretto già lo scorso anno una partnership con Aplle Italia e che consentirà agli allievi di poter raggiungere un miglior livello di apprendimento.

Durante la consegna, presente a Caltanissetta anche l’assessore all’istruzione Marcella Natale che ha lodato l’iniziativa sottolineando come la scuola è in linea con il piano Nazionale Scuola digitale previsto dalla “Buona Scuola” .

“Per noi è fondamentale riuscire a dialogare con i ragazzi con il loro stesso linguaggio ed è per questo che, in quanto nativi digitali, abbiamo ritenuto fondamentale dotarli di strumenti idonei e interattivi – ha commentato la responsabile di sede Silvia La Rosa -. Dotare gli studenti di ipad non è un’iniziativa nata con il covid-19 e il lockdown, ma una prassi già consolidata da tempo e che ha fatto registrare con i nostri studenti risultati lodevoli, consentendo di poter stimolare in modo adeguato i nostri ragazzi seguendo una didattica personalizzata e creativa”.

I tablet saranno utilizzati sia durante le lezioni, sia in attività extrascolastiche per approfondire gli argomenti di studio e mantenere stretto il contatto con gli allievi, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’assenza fisica e dalla didattica a distanza.