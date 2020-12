Crescita professionale: webinar online curato da Centro Studi Mente Corpo

“Non sempre riusciamo ad esprimere il nostro potenziale sul lavoro ed è importante capire quali sono gli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli”.

E’ questa, in sintesi, la finalità per la quale il Centro Studi Mente Corpo ha organizzato un webinar gratuito curato dallo psicologo Alessandro Miccichè (nella foto).

“Può capitare che: ci troviamo ad occupare una posizione lavorativa che non è proprio nelle “nostre corde”, il contesto in cui lavoriamo è demotivante, non troviamo gli “spazi” per valorizzare le nostre competenze – ha spiegato il relatore -. Questo webinar gratutito è dedicato a chi non è soddisfatto del proprio lavoro ed ha deciso di cambiare, di darsi l’opportunità di crescere personalmente e professionalmente.Sarà un incontro in cui, attraverso strumenti pratici ed esercizi, lavoreremo insieme per pianificare un’efficace strategia di crescita”.

Tra gli argomenti che saranno approfonditi si parlerà di come valutare i bisogni di crescita personale/professionale, come definire i propri obiettivi e come pianificare il percorso di crescita.

Per partecipare al webinar gratuito è necessario registrarsi al sito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pianifica-il-tuo-percorso-di-crescita-professionale-130931213785