Covid, Sicilia: 669 nuovi positivi, 26 i morti

Sono 669 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.216 tamponi eseguiti. I decessi sono 26, che portano il totale a 2.181. Con i nuovi casi sono a 33.903 gli attuali positivi, con un aumento di 20 casi rispetto a ieri.

Di questi sono ricoverati 1.267 siciliani, 13 in piu’ rispetto al dato complessivo di ieri; 1086 dei quali in regime ordinario, 10 in piu’ rispetto a ieri; 181 in terapia intensiva 3 in piu’ sempre rispetto a ieri.

I guariti sono 623. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania con 279 casi, Palermo con 212, Caltanissetta 52, Ragusa 40, Siracusa 39, Messina 33, Enna 12, Trapani 2, nessun caso ad Agrigento.