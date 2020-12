Covid, Musumeci: ” La prima dotazione del vaccino per i siciliani è di 141.000 dosi”

“La consegna dei vaccini sara’ graduale in tutte le regioni. Noi dovremmo ricevere una prima dotazione per 141mila dosi: questo significa sottoporre subito al trattamento il personale sanitario sanitario, che e’ maggiormente esposto, e le persone anziane”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Sky Tg24. La cifra citata da Musumeci e’ superiore a quella diffusa dal commissario straordinario Domenico Arcuri, che prevede per l’Isola una prima tranche di 129.047 dosi: l’ufficio stampa della Regione, interpellato dalla Dire, spiega pero’ che le parole del governatore si riferiscono alla richiesta complessiva avanzata da Palazzo d’Orleans e che il piano predisposto da Roma “prevede per tutte le regioni la consegna immediata di circa il 90% del vaccino richiesto”, mentre la restante parte arrivera’ in un secondo momento. “Il nostro auspicio – ha continuato Musumeci nel suo intervento in tv – e’ quello di giungere alla vaccinazione di tutta la popolazione prima dell’estate”.