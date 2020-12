Covid. Campofranco piange la scomparsa della signora Giovanna.

CAMPOFRANCO. La comunità campofranchese piange oggi la morte della signora Giovanna Barone risultata positiva al Covid.

A comunicarlo ufficialmente è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha detto: “Il coronavirus ha colpito anche la nostra piccola comunità. Campofranco piange la morte della signora Giovanna Barone in Butera, residente a Campofranco e deceduta poco fa all’ospedale di Gela dove era ricoverata in terapia intensiva dopo la positività al coronavirus riscontrata qualche settimana fa. Dopo qualche giorno a casa, le sue condizioni hanno consigliato il ricovero in ospedale dove il suo corpo stamattina non ha retto al colpo fatale inferto da questo maledetto virus”.

Il sindaco, a nome di tutta la comunità, ha inteso stringersi al marito, ai figli e ai familiari della compianta signora Giovanna per una tragedia che ha colpito l’intero paese dove la donna era particolarmente conosciuta e stimata assieme alla sua famiglia.