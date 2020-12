Caltanissetta, Poste Italiane: gli alunni della “L. Radice” donano i propri giocattoli come regalo di Natale

Si è tenuta oggi presso la scuola Lombardo Radice di Caltanissetta, una speciale iniziativa di Poste Italiane che ha visto coinvolti i piccoli studenti delle classi seconde. Gli alunni hanno infatti ricevuto la visita di uno speciale “postino di Babbo Natale”, con tanto di cappello e immancabile mascherina, giunto per ritirare le tradizionali letterine scritte di proprio pugno dai bambini e contenenti speranze e desideri.

Ma quest’anno l’aiutante di Santa Claus aveva con sé un sacco in più pronto a essere riempito di giocattoli. Ai bambini è stato chiesto infatti di donare i propri giochi ai bimbi meno fortunati, facendo loro stessi un regalo a chi ne ha più bisogno. Numerosi i doni raccolti che lo speciale postino recapiterà alla sezione locale della Croce Rossa per essere “ridonati” il giorno della Befana, come prevede l’iniziativa tutta siciliana di nome “Ri_giochi@amo”, un piccolo progetto finalizzato a dare nuova vita ai giocattoli donati dai bambini per i bambini.

Tra loro il piccolo Paolo che ha deciso di donare la sua Pantera Rosa e che a Babbo Natale ha chiesto un solo giocattolo e che sparisca il Covid . Valentina dice “Babbo Natale, io sono stata brava. Fammi riabbracciare i miei nonni”.

Intanto le letterine di Natale indirizzate al Polo Nord continuano a giungere da ogni luogo. Come ogni anno, in questo periodo, i nostri “Postini di Babbo Natale” sono a lavoro per raccogliere e smistare le migliaia di letterine che i bambini scrivono per esprimere i loro sogni e richiedere tanti doni. A tutte queste letterine, che vengono imbucate nelle cassette o portate direttamente negli Uffici Postali, Poste Italiane risponde con una speciale sorpresa: una lettera di risposta da babbo Natale e un piccolo dono.

Da qualche anno, i genitori dei bambini hanno potuto prenotare online entro i primi di dicembre questa speciale risposta che per l’edizione 2020 sono state oltre 180.000 in Italia. Sul sito https://lapostadibabbonatale.posteitaliane.it/ è possibile ancora scaricare uno speciale foglio natalizio, i disegni da colorare con tutti i personaggi e la versione digitale della lettera di risposta.

Per tutti i bambini Santa Claus ha previsto una missione speciale: scoprire se il sapore del Natale è uguale in tutto il mondo! Riuscirci sarà possibile scaricando l’app “Zen e Zero”, dal nome dei due protagonisti del cooking game interattivo che parla di alimentazione e insegna come scegliere i cibi più sani e nutrienti.

Poste Italiane ha scelto di sostenere l’Unicef, promuovendo la campagna di raccolta fondi per garantire latte e alimenti terapeutici ai bambini che ne hanno bisogno. Perché sia un Buon Natale davvero per tutti!