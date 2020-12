Caltanissetta, Casa Rosetta: tre sessioni di un progetto formativo per migliorare la vita dei soggetti disabilità intellettiva

Casa Rosetta realizzerà da venerdì 4 dicembre un progetto formativo sul comportamento adattivo e le funzioni esecutive in soggetti con disabilità intellettiva. Il progetto – che tende ad aiutare i disabili a migliorare le prestazioni in situazioni che richiedono l’attivazione simultanea di vari processi cognitivi differenti – si articolerà in tre moduli di due giornate ciascuno con quaranta ore di formazione con una parte d’aula virtuale e una parte di attività pratica con studio di casi clinici, prevede anche l’impiego di strumenti di valutazione funzionale, formerà novanta professionisti (interni a Casa Rosetta ed esterni).

Il progetto è realizzato in collaborazione con Giunti Psychometrics ed è accreditato dalla Commissione per l’Educazione in Medicina (ECM) per le professioni sanitarie e dal CROAS Sicilia per gli Assistenti Sociali. Il primo modulo si terrà venerdì 4 e sabato 5 e sarà tenuto dalla psicologa clinica Rita Centra; il secondo modulo l’11 e 12 dicembre, il terzo si svolgerà nel 2021 appena cesseranno le attuali misure anti-Covid che non consentono attività in presenza.

“Questo progetto formativo – che è rivolto alle famiglie che frequentano i nostri servizi riabilitativi, ai bambini e alle bambine, al personale sanitario che compone le équipe riabilitative, agli operatori ausiliari e socio-sanitari, al personale dell’area amministrativa e della formazione – è anche per Casa Rosetta un modo concreto e costruttivo di celebrare la Giornata internazionale per i diritti delle persone disabili” ha commentato il presidente Giorgio De Cristoforo aggiungendo: “La formazione continua rappresenta uno dei pilastri fondanti di Casa Rosetta per la costruzione e l’accrescimento di competenze tecniche e di capacità relazionale e comunicativa per attuare una relazione d’aiuto efficace, nel rispetto della persona e delle sue fragilità con lo spirito del dono alla base di ogni azione e nel cuore di ciascuno. La pandemia Covid-19 ci ha obbligati a ridurre gli eventi già inseriti nel nostro Piano della formazione 2020.

Quest’anno la formazione in Associazione si è concentrata molto sui criteri di sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo al personale, oltre alle informazioni di base e specifiche, tutti gli elementi culturali e operativi per il contenimento della diffusione della pandemia Covid-19. È stato possibile, inoltre, realizzare alcuni significativi progetti formativi in assoluta sicurezza nella certezza che la cura e il sostegno alle persone più fragili debba essere garantita e protetta e che tuttavia è indispensabile continuare le attività di formazione, seppure in modalità virtuale, al fine di mantenere alta la qualità dei servizi”.

Tra i più importanti eventi formativi tenuti quest’anno Casa Rosetta ricorda quelli sul Parkinson e i parkinsoniani; sugli interventi assistiti con gli animali; sulla dipendenza da crack e sulle evidenze scientifiche ed efficacia nella rete dei servizi per le dipendenze patologiche).