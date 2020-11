Termini Imerese: progetto SUD Smart City nell’ex regno della Fiat

Un sito di circular economy, green e ad alta innovazione tecnologica, con investimenti per 200 milioni di euro. Questo il progetto ‘S.U.D., Smart Utility District’ pensato per riconvertire l’area ex Fiat di Termini Imerese, in provincia di Palermo, presentato oggi in un webinar a Ecomondo, la fiera della green economy italiana a Rimini.

Il progetto e’ quello di Smart City Group, consorzio di imprese provenienti da tutta Italia, promotore dell’iniziativa. Il Progetto ‘S.U.D.’, localizzato nei 42 ettari dell’ex sito Fiat di Termini Imerese e in attesa di approvazione finale dal ministero dello Sviluppo Economico, portera’ nella zona le energie di oltre venti imprese green attive in settori diversi: dalle rinnovabili al riciclo dei materiali, dalla mobilita’ sostenibile all’uso dell’intelligenza artificiale al servizio del cittadino.

“L’hub industriale – spiega una nota – punta a valorizzare al meglio opportunita’ come la Zona economica speciale, le agevolazioni e le richieste del territorio come mercato di prossimita’ per far ripartire non solo la Sicilia ma l’intero paese”.

L’incontro, dal titolo ‘Il progetto S.U.D., un caso concreto di green deal’, e’ stato aperto dal saluto dell’ad di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni e coordinato da Stefano Rolando, vicepresidente Smart City Group. Tra i temi della giornata, l’appello al “senso di responsabilita’ di tutti i soggetti coinvolti”, giunto dal presidente di Smart City Group, Giancarlo Longhi.

“È necessario – ha sottolineato Longhi – che tutti gli attori coinvolti, tanto noi quanto quelli istituzionali, si assumano le proprie responsabilita’. Siamo di fronte a un progetto importante e innovativo, che potrebbe dare un lungo futuro di serenita’ economica e certezze lavorative all’area di Termini Imerese. Bisogna evitare che tappe decisionali troppo dilatate paralizzino l’iniziativa”.