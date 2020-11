Sicilia, Reddito di cittadinanza: in 352 mila hanno trovato lavoro

Al 31 ottobre 2020, su un totale di 1.369.779 beneficiari del Reddito di Cittadinanza tenuti alla sottoscrizione di un Patto per il Lavoro, 352.068 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro successivamente alla domanda del beneficio.

Lo riferisce l’Anpal, precisando che si tratta del 25,7%: un’incidenza percentuale che in 15 Regioni supera il 30%. In particolare, in Campania l’Anpal conta il maggior numero di contratti di lavoro sottoscritti dai beneficiari del Rdc, pari a 61.764, seguita da Sicilia (54.013) e Puglia (37.193).

Con riferimento ai solo contratti a tempo determinato e di collaborazione – ha spiegato l’Anpal – il 69,8% ha una durata inferiore ai 6 mesi (quindi per quanto riguarda i contratti a termine quasi 160.000 su 228.800) , il 20,9% tra i 7 ed i 12 mesi ed una quota del 9,3% supera la soglia dell’anno.

L’Anpal sottolinea che sono circa 55 mila i beneficiari che hanno avuto un contratto di lavoro con la qualifica di Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi (il 15,6% del totale).

Piu’ di 48 mila, invece, hanno svolto un lavoro qualificato nelle attivita’ ricettive e della ristorazione (il 13,7% del totale). Se si guarda ai territori hanno avuto almeno un contratto il 47,5% dei beneficiari di reddito di cittadinanza obbligati alla firma del patto per il lavoro nella Provincia di Trento e appena il 19% in Campania.

La percentuale e’ al 35,8% in Veneto, al 37% in Emilia Romagna e al 31,1% in Lombardia. Hanno una percentuale inferiore alla media nazionale (25,7%) sui contratti ,insieme alla Campania, la Sicilia (19,2%) e la Calabria