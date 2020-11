Rassegna stampa. Caltanissetta, superati i 1.100 casi: paura focolai

CALTANISSETTA – Sono rimasti solo due i Comuni della provincia di Caltanissetta dove, finora, non si sono registrati casi di “Covid 19”: si tratta di Bompensiere e Acquaviva Platani che contano, rispettivamente, 624 e 1.028 abitanti, tutti gli altri hanno persone ancora “infettate” o che per fortuna sono riuscite a guarire. I casi di coronavirus che si contano ormai hanno superato i 1.100. Ieri altri esiti di tamponi positivi da parte del personale dell’Asp chiamato ad un super lavoro sia per monitorare la situazione, che per la gestione dei ricoveri ospedalieri.

A preoccupare non sono solo i grandi Comuni, come Gela, Caltanissetta, Niscemi, San Cataldo, con decine si soggetti “positivi” e che hanno pagato un prezzo altissimo anche con alcune vittime, ma anche le comunità con un minor numero di residenti, come Butera, Riesi, Mazzarino, Resuttano, Serradifalco e Villalba, dove c’è stata un’impennata di casi negli ultimi giorni certamente inattesa. Non c’è un giorno di tregua e ogni giorno c’è un’emergenza da affrontare. Ieri ha riguardato San Cataldo, dove si sono registrati 11 i casi positivi al coronavirus all’i nterno del reparto di Riabilitazione dell’ospedale Maddalena Raimondi di San Cataldo. Sei di questi sono operatori sanitari (tra medici, fisioterapisti e operatori socio sanitari) altri 5 sono pazienti che erano ricoverati all’interno del reparto e che ora sono stati trasferiti tra l’ospedale Sant’Elia e la Residenza sanitaria assistita di viale Luigi Monaco dove sono attivi altri 30 posti letto per covid-19. La scoperta degli 11 positivi a seguito di uno screening avviato dall’Asp di Caltanissetta su 210 persone.

«Abbiamo provveduto a fare tamponi a tutto il personale e ai pazienti e abbiamo sanificato i locali – spiega il direttore del presidio ospedaliero Luciano Fiorella – . I pazienti positivi sono stati trasferiti verso malattie infettive e domani è prevista la chiusura degli ambulatori per completare la sanificazione. Tra una settimana saranno eseguiti nuovi tamponi”. (Fonte La Sicilia)