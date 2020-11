Rassegna stampa. Caltanissetta, Petitto: l’Asp nega l’accesso agli atti

«I cavilli giuridici dietro cui si na-

sconde l’Asp per negare la visione

dei 300 contratti stipulati in conse-

guenza dell’emergenza Covid e delle

successive disposizioni di servizio e-

manate, alimentano solo dubbi sul-

l’operato di coloro che sono ai verti-

ci di un’azienda pubblica, e che sono,

tra l’altro, profumatamente pagati».

Non ha remore l’avv. Annalisa Petit-

to nel censurare e contestare la ri-

sposta negativa dell’Azienda alla sua

istanza del 27 ottobre scorso. «L’as-

sunzione di medici, infermieri, ope-

ratori socio-sanitari – ricorda Anna-

lisa Petitto (che ha scritto nella qua-

lità di consigliere comunale e di “cit-

tadina”) – era funzionale a fronteg-

giare le esigenze straordinarie ed

urgenti derivanti dalla diffusione

della pandemia, nonché a garantire i

livelli essenziali di assistenza.

Chiedevo inoltre di prendere visione dei

conseguenti provvedimenti di assegnazione del predetto personale assunto nelle direzioni/reparti/unità».

Annalisa Petitto aveva deciso di richiedere gli atti stante «la perdurante

carenza del personale la-

mentata proprio nei re-

parti e nelle unità preor-

dinate a fronteggiare l’e-

mergenza Covid e che, tra

l’altro, ha recato molte-

plici ed inaccettabili disservizi sani-

tari ai cittadini». L’Asp ha risposto

che i dati richiesti sono già stati pub-

blicati sul sito istituzionale dell’a-

zienda «a cui è possibile accedere

senza alcuna difficoltà», ed ha anche

ricordato che «non tutti i dati richie-

sti possono essere resi noti, stante il

“mancato interesse (della richieden-

te; n. d. r.) diretto, concreto ed attua-

le corrispondente ad una situazione

giuridicamente tutelata e collegata

al documento al quale è

stato chiesto l’accesso”».

Ma l’avv. Petitto non ci

sta e rilancia: «La perdu-

rante carenza di perso-

nale mal si concilia con

un numero di assunzioni

di tale portata e fa pensa-

re che non tutto il perso-

nale assunto è stato im-

piegato nei reparti in pri-

ma linea.

La città aveva

ed ha il sacrosanto diritto di sapere e

di conoscere come e dove i vertici

dell’Asp abbiano impiegato questo

personale. Lascia basiti ed attoniti

leggere il ridicolo cavillo giuridico,

peraltro non pertinente, dietro cui i

vertici dell’Asp si trincerano pur di

non esibire gli atti richiesti. Scono-

scono o fanno finta di dimenticare

l’art. 5 c. 2 del d.lgs 303/2013 che san-

cisce a chiunque ne faccia richiesta il

“diritto di accesso civico” ovvero il

diritto di chiedere ed ottenere l’esi-

bizione di atti della Pubblica Ammi-

nistrazione.

Perché non vogliono e-

sibire gli atti richiesti? Cosa c’è da

nascondere? Hanno perso l’occasio-

ne per dimostrare alla città che la sa-

nità è pubblica, pagata con i soldi dei

cittadini, e che quanto si mette in at-

to lo si fa (o si dovrebbe fare) nell’in-

teresse solo e supremo della salute

pubblica. Valuterò di proporre ri-

corso innanzi al Tar».

In conclusione, Annalisa Petitto

sottolinea che «non è la prima volta

che l’Asp tiene per sé atti e docu-

menti legittimamente richiesti: è

del 25 novembre scorso la notizia

che il Tar ha condannato l’Azienda

sanitaria (con pagamento delle spe-

se processuali che pagheranno i cit-

tadini) proprio per aver negato l’ac-

cesso agli atti ad uno studio radiolo-

gico di Niscemi».