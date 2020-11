Papa Francesco scrive a Piccola Casa Misericordia di Gela: “Faro di luce”

Papa Francesco ha voluto scrivere una lettera di suo pugno per manifestare la vicinanza alla “Piccola Casa della Misericordia” di Gela, in Sicilia, “sorta per aiutare quanti sono provati dal disagio e dalla precarieta'”, e per incoraggiare quanti ogni giorno vi si spendono senza riserve. Lo rende noto Vatican News.

“L’opera di prossimita’ alle persone care che versano in condizioni problematiche e’ un faro di luce e di speranza nel buio della sofferenza e della rassegnazione – evidenzia il Papa -; e’ un apprezzato segno di condivisione della Chiesa con i disagi e le fatiche del proprio popolo; e’ un ammirevole esempio di carita’ evangelica e di Chiesa in uscita, che fa tanto bene alla comunita’ ecclesiale e a quella civile”.