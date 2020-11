Palermo. Funerale “non autorizzato”, interviene la polizia: scoppia guerriglia, un arresto e 7 indagati

Un corteo funebre non autorizzato con tanto di fuochi d’artificio e agenti minacciati, aggrediti e costretti a trovare rifugio in una scuola. Personale del commissariato Zisa-Borgo Nuovo ha eseguito stamani a PALERMO tre misure cautelari disposte dal gip su richiesta del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto procuratore Giorgia Spiri nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili dei disordini avvenuti in città lo scorso 21 giugno in occasione dei funerali di Agostino Cardovino, morto in un incidente stradale il giorno prima.

In particolare, per R.G., 24 anni, sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per D.M.N., 29 anni, e I.S., 23 anni, è stato disposto l’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia giudiziaria. I tre sono accusati di aver privato della libertà personale, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, tre agenti, costretti a trovare riparo in una scuola per sottrarsi alle violenze e minacce subite. Nell’indagine sono indagate altre cinque persone.