Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37. Domenica 29 novembre 2020

Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso.

E’ come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare.

Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino,

perché non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati.

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!».