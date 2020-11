Nuovo Dpcm, lunedì 2 novembre ulteriore confronto Regioni-Governo

Proseguira’ domani il confronto tra le Regioni, gli Enti locali e il governo sul testo del nuovo Dpcm “che, speriamo, stavolta sia davvero condiviso. Vedo un crescente allarme sociale e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Scelte forti ma non chiare diventano per i cittadini difficili da accettare. Non ci possiamo permettere errori”.

Lo afferma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ha partecipato all’incontro di stamane con i ministri, le Regioni, i Comuni e le Province, insieme all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.