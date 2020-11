Nel nisseno, scaglia “frutto” contro rivale che si trova in auto con la fidanzata: furiosa rissa, 12 denunciati e 7 feriti

NISCEMI. Rancori mai sopiti ed il “mortificante” lancio di un frutto dentro l’auto del rivale, mentre era in compagnia della fidanzata. E’ successo davvero di tutto nella maxi rissa che ha coinvolto una decina di persone, martedì 10 novembre a Niscemi e che ha determinato la denuncia di 10 uomini e due minorenni.

Per riportare l’ordine in via Marconi sono dovute intervenire numerose pattuglie della Polizia e l’esercito. La miccia del “far-west” è stata accesa da un venticinquenne e un ventisettenne entrambi niscemesi, a cui è stata contestata la rissa aggravata e il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

I litiganti erano intenti a picchiarsi selvaggiamente quando sono arrivati i tutori dell’ordine nei pressi di una rivendita di frutta e verdura, teatro dell’episodio criminoso.

Dalle dichiarazioni raccolte tra le persone identificate e dalla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza presente all’interno dell’attività commerciale, gli agenti hanno ricostruito le circostanze che hanno dato origine alle violenze, riconducibili a vecchi rancori intercorsi tra due ventenni. Un ventisettenne, poco prima, notando transitare il rivale venticinquenne a bordo della propria autovettura in compagnia della fidanzata, gli ha scagliato un frutto con l’intento di colpirlo.

Da ciò è scaturita la reazione del venticinquenne, il quale ha raggiunto il suo aggressore all’interno del negozio di ortofrutta, colpendolo al capo con un cavo elettrico, subendo a sua volta colpi di bastone. In aiuto al ventisettenne sono sopraggiunte diverse persone che si trovavano nei pressi. In aiuto al venticinquenne è giunta la fidanzata.

A seguito delle percosse, sette dei dodici litiganti, hanno riportato ferite guaribili tra i tre e i cinque giorni per escoriazioni e lievi traumi. Tutte e dodici le persone denunciate sono state condotte in Commissariato e sottoposte a rilievo foto dattiloscopici presso la polizia scientifica; inoltre I sono stati sanzionati per violazione delle misure di contenimento del Covid-19, per mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale. (Foto di repertorio)