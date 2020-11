Lancio riuscito per la missione lunare Chang’e-5: la Cina potrebbe diventare il terzo paese ad andare sulla Luna per raccogliere campioni e restituirli alla Terra. Il lancio è avvenuto questa era, alle 21.30 ora francese. La sonda ha la missione di riportare sulla Terra 2 Kg di rocce lunari: una cosa che non accadeva dalle missioni Apollo negli anni ’70.