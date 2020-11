Gela, famiglia sterminata dal covid. Sindaco: “Siamo sgomenti per questa tragedia”

“Dolore, tristezza, incredulità. Siamo sgomenti di fronte all’immane tragedia che ha colpito una famiglia della nostra citta’, letteralmente spazzata via dal Covid-19”. Lo ha detto il sindaco di Gela Lucio Greco che, insieme alla giunta e ai consiglieri comunali ha voluto esprimere vicinanza ai familiari dei tre gelesi – padre, madre e figlio – uccisi dal Covid-19.

“In appena dieci giorni hanno perso, uno dopo l’altro, la loro battaglia contro un virus che non guarda in faccia nessuno – continua il primo cittadino – e che si e’ portato via anche uno dei loro figli di appena 50 anni, che e’ spirato a Caltanissetta, nello stesso ospedale in cui aveva combattuto insieme alla madre. Fino alla fine, tutti abbiamo sperato che almeno il padre, ricoverato al San Giovanni Di Dio di Agrigento, si potesse salvare e potesse tornare a casa dai suoi cari, ma cosi’ non e’ stato e la notizia del suo decesso, giunta nelle ultime ore, ci lascia attoniti, addolorati”.

“Questo e’ il momento del dolore e del silenzio, ma voglio esprimere tutto il mio cordoglio per l’infelice sorte di questo nucleo familiare, non solo a titolo personale ma anche a nome dell’intera amministrazione, del presidente del Consiglio comunale Toto’ Sammito e di tutti i consiglieri. Stiamo vivendo davvero una fase drammatica, e ora piu’ che mai dobbiamo restare uniti, compatti, solidali. Dobbiamo essere comunita'”, conclude.