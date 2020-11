Covid, dall’amministrazione comunale un aiuto per circa 1.300.00 euro in favore delle attività produttive di Caltanissetta

Aiuto per circa 1.300.00 euro in favore delle attività produttive di Caltanissetta.

E’ stato approvato dall’amministrazione ed è in corso di attuazione una sostanziosa agevolazione fiscale pari ad 1milione e 300 mila euro circa in favore di operatori economici, enti e associazioni che, a seguito dell’emanazione dei vari DPCM nazionali, sono risultati sospesi o soggetti a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 nel corso del 2020.

La riduzione dei tributi è stata prevista grazie al riconoscimento, da parte della Regione Siciliana, di una quota di pari importo assegnata al Comune di Caltanissetta, a valere su un apposito fondo perequativo.

L’aiuto, è stato e potrà essere usato dalle attività produttive con sede a Caltanissetta,anche sotto forma di credito di imposta, per le seguenti finalità: