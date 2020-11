Covid: 1023 i nuovi positivi in Sicilia, 27 morti

Un incremento pari a 1.023 nuovi positivi al Covid-19, scoperti grazie a 8.548 tamponi processati, e dieci posti di terapia intensiva e sub intensiva in piu’ occupati rispetto a ieri. Sono alcuni dei numeri dell’emergenza coronavirus delle ultime 24 ore in SICILIA, cosi’ come emersi dal bollettino diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanita’. Tra ieri e oggi sull’Isola hanno perso la vita 27 persone, mentre le guarigioni sono state 524.

Al momento nelle nove province siciliane si contano 21.939 positivi. Cresce il numero degli ospedalizzati in via ordinaria e dei ricoverati in terapia intensiva e sub intensiva. I ricoveri semplici di pazienti con sintomi sono passati dai 1.161 di ieri ai 1.303 di oggi, mentre nelle terapie intensive e sub intensive si e’ passati da 177 a 187. La provincia con il maggiore incremento di casi tra ieri e oggi e’ stata quella di Catania: 359 nuovi positivi.