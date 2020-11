Coronavirus, scuole chiuse fino al 3 dicembre in provincia di Enna. Lo hanno deciso i sindaci all’unanimità

Scuole di ogni ordine e grado chiuse fino alla data del 3 dicembre 2020,nei Comuni del distretto sanitario ASP 4 di Enna. Lo hanno deciso, all’unanimità, i sindaci riuniti in seduta comune “al fine di consentire un ulteriore riduzione della circolazione di cittadini, evitare per quanto possibile contatti anche tra diversi soggetti di nuclei familiari diversi, evitare la circolazione di insegnanti in territori diversi da quello di residenza”.

I comuni interessati hanno già informato l’Asp di Enna i prefetti di Enna e Messina , il commissario per l’emergenza Covid19 e il presidente della Regione Nello Musumeci. La sospensione delle attività in presenza nelle scuole riguarda i comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa, Capizzi.