Coronavirus nel nisseno: a Butera vicario foraneo positivo celebra messa da casa

Positivo al Covid-19, da diversi giorni don Filippo Ristagno, vicario foraneo di Butera, piccolo centro del Nisseno, e’ stato autorizzato dal vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana a celebrare messa a casa e trasmetterla su Facebook.

“Nonostante sia ancora positivo – ha detto il parroco della Chiesa Madre – celebro messa con tutti voi a distanza. La speranza e’ di poter tornare in chiesa a celebrare messa”. Durante la celebrazione eucaristica con Ristagno ha pregato “per tutti coloro che sono stati contagiati dal Covid” ma anche per chi “come medici, infermieri, operatori socio sanitari, forze dell’ordine ed istituzioni, sono impegnati in prima linea nella lotta al Covid”.