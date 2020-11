Coronavirus: 6 regioni rischiano la zona arancione

L’Italia è ormai nel pieno della seconda ondata della pandemia da nuovo coronavirus.

Anche i dati dell’ultimo bollettino di ieri (32.616 nuove infezioni e 331 morti) confermano che la situazione è tutt’altro che tranquillizzante ma che, al contrario, appare inderogabile fare ogni cosa per evitare un ulteriore peggioramento dell’avanzata dei contagi, pena il collasso di un sistema sanitario che in diverse regioni è già in affanno.

È il caso in primo luogo del Piemonte, della Sicilia e della Campania, la ma contingenza è comunque preoccupante in tutta la penisola, tanto da indurre il presidente della Federazione degli ordini dei medici, Filippo Anelli, a suggerire al governo di adottare misure ancora più drastiche: “La situazione tra un mese sarà drammatica, serve un lockdown totale in tutto il Paese”.

Il ministro Speranza si è detto pronto a firmare l’irrigidimento delle misure sanitarie nelle regioni più a rischio, e in giornata verrà presa la decisione che potrebbe far passare dal giallo all’arancione alcune regioni, ovvero quelle dove i dati appaiono più preoccupanti: Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria e Campania. E mentre alcune Regioni si oppongono, l’Alto Adige, di fronte alla recrudescenza dei contagi, ha deciso di entrare in zona rossa prima ancora che i tecnici del governo le impongano di cambiare colore.