Caltanissetta: weekend dedicato a screening Covid per scuole primarie e secondarie, come prenotare online

Sabato 14 e domenica 15 novembre l’Asp si Caltanissetta ha disposto tamponi gratuiti antigenici rapidi per verificare eventuale presenza di infezione da SARS CoV-2.

Destinatari saranno alunni, genitori, docenti e personale ATA della scuola primaria e secondaria.

Proprio come è avvenuto la scorsa settimana per le scuole medie superiori, saranno disposti drive in di facile accesso.

L’obiettivo è quello di verificare e individuare eventuali casi asintomatici che possano innescare pericolosi focolai.

Le postazioni saranno aperte dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nei seguenti comuni:

A Caltanissetta al Piazzale ParaCarelli in via degli Orti

A Gela nell’ex terminale Bus in contrada Brucazzi

A Niscemi nel parcheggio Stadio Comunale

A Mussomeli nel Piazzale Mongibello

Per evitare assembramenti e ridurre le file d’attesa l’Asp invita la popolazione a prenotarsi compilando il modulo che si trova sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it