Caltanissetta, uffici comunali. Revisioni nell’assetto delle direzioni

Allo scopo di curare più da vicino il completamento dell’iter in corso per l’approvazione della Variante generale al Prg, l’Amministrazione comunale ha deciso di trasferire le competenze del servizio Ambiente dalla Direzione III (di cui è responsabile l’ing. Giuseppe Dell’Utri) alla Direzione II (responsabile l’ing. Giuseppe Tomasella). La decisione è stata assunta nell’ambito di una parziale revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente e in considerazione del “primario obiettivo” assegnato alla Direzione Urbanistica di curare l’iter in corso per l’approvazione del nuovo Piano regolatore generale. La staffetta per la responsabilità del servizio Ambiente è già avvenuta dallo scorso 1 novembre. Nella stessa seduta la Giunta ha preso atto che la dirigente Irma Marchese sarà posta in quiescenza per dimissioni volontarie dal prossimo 2 gennaio e che, di fatto, la stessa già dall’1 novembre sta usufruendo delle ferie arretrate. Per cui è stato deciso di distribuire la responsabilità della Direzione VI (Gabinetto del sindaco, Risorse umane, Sport, Cultura, Turismo) tra i dirigenti attualmente in servizio, che si troveranno di fatto a supplire non sono Irma Marchese, titolare della Direzione VI, ma anche Angela Maria Polizzi che è andata in pensione lo scorso 1 marzo e che fino a quando è rimasta in servizio ha avuto la responsabilità della Direzione I (Affari generali, Affari demografici, Affari legali, Gare). Si assottiglia sempre di più, quindi, la schiera dei dirigenti comunali che tuttavia potrebbe trovare un riequilibrio nel corso del prossimo anno in cui verranno concluse le procedure concorsuali per la copertura della Direzione IV e della Direzione VII, attualmente retti rispettivamente da Claudio Bennardo e Giuseppe Intilla, entrambi con contratto a tempo determinato di tre anni. Avviate pure le procedure per la copertura della Direzione VI, ma in questo caso l’iter è ancora lungo. Di fatto, quindi, con il segretario generale Raimondo Liotta che lo coordina, lo staff dei dirigenti comunali è attualmente composto da Giuseppe Tomasella (Direzione II: Suape, Patrimonio, Cimitero, Protezione civile, Lavori pubblici, Manutenzione, Sicurezza nei luoghi di lavoro e ora anche Ambiente), Giuseppe Dell’Utri (Direzione III: Urbanistica, Mobilità), Claudio Bennardo (Direzione IV: Bilancio e contabilità, Tributi, Economato), Diego Peruga (Direzione V: Polizia municipale, Innovazioni tecnologiche, Sicurezza informatica) e Giuseppe Intilla (Direzione VII: Politiche sociali, socio-sanitarie, giovanili, Scuola). Questi cinque dirigenti, come detto, dovranno anche dividere la responsabilità delle Direzioni I e V, già di Angela Maria Polizzi e Irma Marchese