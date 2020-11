Caltanissetta: bando per minori non accompagnati. C’è tempo fino al 14 dicembre

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato il bando della gara per l’affidamento del servizio a favore dei titolari di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati, per gli anni 2021 e 2022.

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 14 dicembre. L’importo posto a base d’asta della gara è di 1 milione 95.000 euro, finanziato dal ministero dell’Interno.

Ogni anno, infatti, il ministero predispone una somma per la prosecuzione del servizio. I finanziamenti saranno destinati dal Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di finanziamento del Siproimi che è il sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

Il servizio sarà effettuato per ciascuno dei due anni per un numero non superiore a 40 degli aventi diritto.

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore di un unico concorrente che avrà presentato il ribasso maggiore sull’importo posto a base d’asta.