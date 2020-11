Caltanissetta, Aiello: Bomba ecologica pronta a esplodere

Rifiuti speciali di ogni genere abbandonati lungo la strada, con numerosi pericolosissimi accumuli di amianto sparsi dappertutto: è questo che ha trovato il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, durante un sopralluogo richiesto da alcuni residenti di una zona periferica di Caltanissetta.

“La situazione riscontrata in Via Liberi Grassi – dichiara Oscar Aiello – è una bomba ecologica pronta ad esplodere ed è destinata ad aumentare di dimensioni e pericolosità. L’amianto spezzettato come quello abbandonato in quella parte della Città – aggiunge il Consigliere della Lega – è altamente pericolo per la salute dell’uomo, invito pertanto il Comune a intervenire immediatamente con la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi”.

A seguito del sopralluogo il Consigliere Aiello ha presentato al Sindaco un’Interrogazione consiliare per sapere: se era a conoscenza della summenzionata discarica a cielo aperto; se ed in che tempi ha intenzione di far rimuovere tutti gli accumuli di amianto abbandonati lungo la Via Libero Grassi; quali iniziative intende adottare per evitare che la Via in oggetto continui a diventare una pericolosa discarica a cielo aperto.