Violenza donne: tenta d’investire ex moglie, arrestato a Catania

Un uomo di 44 anni e’ stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale su disposizione del gip di Catania per maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe minacciato piu’ volte l’ex moglie, che lo aveva lasciato lo scorso anno per il suo comportamento: consumatore abituale di sostanze stupefacenti e alcool oltre ad avere una relazione extraconiugale. Per tentare di convincere la donna e le figlie a tornare a casa, si sarebbe accoltellato davanti a loro al collo e alle braccia.

Un giorno prima aveva minacciato il suicidio, poi ha tentato di travolgere con la proprio auto la moglie. L’uomo avrebbe anche minacciato pesantemente il suocero e una delle figlie, accusandola di essere una poco di buono e una drogata.