Villalba, insediata la giunta Immordino. Vicesindaco Calogerina La Monaca

Rina La Monaca

VILLALBA – Martedì scorso a Villalba presso il palazzo comunale, si è svolta la cerimonia di insediamento della nuova Giunta Comunale a seguito delle elezioni Amministrative del 4 e 5 ottobre. Una Giunta, guidata, per la prima volta nella storia villalbese, da una donna, la neo Sindaco Maria Paola Immordino. Il Sindaco ha scelto per valore e merito di riconfermare come suo Vice Sindaco l’Assessore uscente Calogerina La Monaca, tutt’ora Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Personale, Urbanistica, Manutenzioni Immobili e Verde Pubblico. E ha voluto accanto a sé come Assessori la Sig.ra Giusi Nalbone alle Politiche Giovanili, alle Politiche Sociali, allo Sport e allo Spettacolo, coadiuvata dal Sig. Calogero Diliberti, candidato anche lui nella Lista del Sindaco Immordino, ed ancora la Sig.ra Silvana Calà Assessore all’Agricoltura, all’Istruzione ed alle Attività Culturali che sarà affiancata nel suo lavoro dal Sig. Immordino Liborio e per ultimo, ma non per importanza, il Sig. Immordino Ivan Assessore al Bilancio ed ai Tributi. A seguito della dimissione dalla carica di Consiglieri Comunali da parte di due degli Assessori sopra nominati, verrà dato spazio in Consiglio Comunale a tutti gli altri candidati della Lista “Crescere Insieme Immordino Sindaco” che si sono impegnati fortemente durante la campagna elettorale a sostegno del Sindaco. Ilaria Rapisarda, per motivi strettamente personali, ad oggi, ha scelto di mantenersi fuori dalla vita Amministrativa, in attesa che la situazione di impedimento familiare che sta vivendo si allontani definitivamente. “La ringraziamo particolarmente, dichiara il Sindaco Immordino, per aver avuto il suo sostegno e la sua presenza durante tutto questo periodo nonostante i suoi impegni e le auguriamo sinceramente di rientrare al più presto nella sua funzione di Consigliere, sarà infatti riaccolta con il benestare di tutti i consiglieri di Maggioranza”.