Sommatino. Registrato un caso di positività al Covid 19.

SOMMATINO. Un caso di positività al Covid s’è registrato a Sommatino. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone (nella foto).

Il primo cittadino lo ha reso noto tramite un video nel quale ha detto che la persona positiva vive nel Comune di Sommatino e che le sue condizioni di salute sono buone.

Al momento la persona positiva è in isolamento e l’Asp ha già avviato i protocolli del caso con l’indagine epidemiologica al fine di stabilire i contatti avuti dalla persona con altri suoi conoscenti o familiari.

Elisa Carbone ha rassicurato la cittadinanza invitandola però a rispettare le normative in materia di prevenzione del contagio da Covid 19 e che sta lavorando in queste ore in stretta sinergia con l’Asp al fine di mantenere la situazione sotto controllo.