Sicilia, coronavirus. Musumeci tuona: “Poco impegno delle prefetture”

“La linea piu’ dura non la decide la politica ma i numeri, la decide questo maledetto virus, non si puo’ immaginare una misura restrittiva se i dati non suggeriscono l’opportunita’ di farlo. In Sicilia ho istituito 5 zone rosse, sono scelte sofferte e dolorose ma inevitabili, se i dati esulano da un andamento fisiologico io non posso determinare la chiusura. Abbiamo bisogno di fare appello al senso di responsabilita'”.

Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello MUSUMECI, a Omnibus su La7, spiegando che e’ finito l’effetto paura, e “quando non c’e’ piu’ paura ognuno si sente libero di comportarsi quasi a voler sfiorare il destino stando in giro senza mascherina. Questo atteggiamento e’ irresponsabile non solo per chi lo fa, ma anche alle persone con cui puo’ imbattersi. Serve un’azione severa – ha aggiunto – non servono mille sanzioni, ne bastano dieci pesanti per diventare deterrenti. Vedo poco impegno da parte delle Prefetture, se si intensificasse l’azione di prevenzione e sanzionatoria basterebbero alcune azioni eloquenti. Serve un senso di responsabilita’ collettiva e individuale, le norme ci sono per essere rispettate e se facciamo ordinanze ma nessuno dice nulla e’ inutile farle”.