Sicilia, coronavirus incontenibile: 886 nuovi casi, 9 morti

Nuovo record di contagi da coronavirus in un giorno per la SICILIA: tra ieri e oggi, secondo i dati del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’.

Sono 9 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia (417 dall’inizio della pandemia) , e 886 i contagi. Gli attuali positivi sono 9.989. I nuovi tamponi sono 7147.

Ricoveri, 14 in più rispetto a ieri, 13 in regime ordinario (606 in totale) e “solo” uno in più in terapia intensiva (a quota 90).

Gli attuali positivi sono 9.989. I guariti 5896. Nell’Isola si è avuto un totale di 16202 contagi da Covid-19.

La provincia con l’aumento piu’ consistente di casi e’ Catania, con 276 positivi in piu’ tra ieri e oggi, seguita da Palermo (258).