Sergio Profeta (Uilcom): “Chiudere cinema, teatri e palestre è un gravissimo errore”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di Sergio Profeta segretario generale Uilcom a proposito della chiusura di cinema, teatri e palestre a seguito del Dpcm.

“Chiudere i cinema, i teatri e le palestre è un grandissimo errore, sono tra i luoghi più sicuri. Abbiamo in Italia pochissimi casi di contagio accertato, dentro questi ambienti. Da quando hanno riaperto, questi luoghi, hanno sempre rispettato le norme e le linee guida tracciate dal Comitato per la Sicurezza.

Negli ultimi anni dobbiamo pur ammettere, con numeri alla mano, che nei cinema non abbiamo censito grosse presenze di spettatori, per cui secondo la UILCOM, le sale cinematografiche, in particolare, ma anche i teatri e le palestre, è giusto che riaprano sia per questa ragione che per le motivazioni in premessa.

L’impoverimento della mente e dello spirito è pericoloso. I cittadini hanno bisogno della giusta via di “fuga”, per non perdere la capacità di sognare e di sperare e per disperdere quella negatività che oggi regna tra la gente.

Si ha la necessità di dovere salvaguardare oltre la salute mentale e fisica, anche l’occupazione degli operatori del settore.

Come organizzazione sindacale, ci spenderemo chiedendo un intervento diretto al Ministro Franceschini, per sollecitare la deroga del provvedimento adottato con immediatezza e un ristoro certo e veloce da riconoscere alla filiera della cultura”.

Sergio Profeta

Segretario Generale UILCOM